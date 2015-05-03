Кохова Юлия Васильевна д.р. 16.10.1973 МОШЕННИЦА

Сразу хотелось бы сказать, что негативный опыт психотерапии потом напрочь отбивает охоту обращаться к этим людям и всех воспринимаешь как шарлатанов, а чтобы восстановить к ним доверие, наверное могут потребоваться годы. Вот именно этим определяется ущерб от хождения к таким «псевдоврачам», также за весь период этой терапии, как я потом подсчитал, я отдал ей на руки примерно 176 000 рублей, а ведь мог с гораздо большей пользой потратить их на здоровье.



Обратился к психотерапевту Коховой Юлии Васильевне, дата рождения 16.10.1973 чтобы не перепутать ни с кем другим. За всю свою практику эта женщина принимает пациентов у себя дома по адресу: г.Москва, 4-й Вятский переулок д.18 к.2, вероятно практикует частным образом и не хочет никому отдавать деньги. Ее контактный телефон +7 926 211 50 86 . На ее личном сайте я ознакомился с информацией и со сканами дипломов, также подкупило членство во всякого рода психотерапевтических ассоциациях и объединениях, и все что было там сказано, у меня вызвало доверие, к тому же терапевт с внушительным опытом работы более 5 лет, как было написано.



При первой встрече, были заявлены условия что консультация бесплатная, оказалось что это только первые 10 минут бесплатные, а затем уже дальше платные, за 10 минут надо было принципиально решить, будем ли мы работать или нет, она мне больше понравилась как женщина, ведь как специалиста сначала надо было ее узнать, к тому же мне было четко обещано, что за 3 месяца мы решим мою проблему, поэтому я решил пройти курс терапии на условиях оплаты 2500 рублей за сеанс.



Разумеется, о процессе самой терапии я здесь расписывать не собираюсь, поскольку это весьма тягомотно, да и вряд ли кого-то заинтересует, но обозначим основные этапы:



Первый месяц-полтора, я приходил и рассказывал о своей жизни, легче не становилось, но мне было сказано что это плановый этап совместной «притирки», лечение начнется потом. Так вот через 2 месяца началось лечение, точнее обсуждение проблем и уход в сторону от сути самих проблем…сам не заметил как пролетело полгода,я приходил и вечно что-то рассказывал, благо жизнь у меня насыщенная и всегда было и есть что рассказать, при этом сама заявленная проблема моя никак не разрешилась, когда я поймал себя на этом факте, то задал вопрос психотерапевту, она сказала что я сам препятствую терапии- вон оно как! Что мол, надо более внимательно ее слушать, да внимательней уж некуда было, и еще сказала, что мы двигаемся по кругу…



Далее начался еще 1 этап психотерапии, это когда пациент лежит на кушетке и не видит своего доктора, тем самым идет некое обсуждение по жизни, как говорится, по сути грамотно поставленная демагогия,ну это ладно. Так моих приходов-лежаний прошло еще 10-15 сеансов, я заметил, что мне надоело рассказывать постоянно, ибо уже иссякает терпение и запас слов, тогда мне было предложено поиграть в молчанку, что это эффективнейший метод терапии для многих пациентов, ну я приходил и мы молча сидели по 1 часу, а в конце сеанса с меня исправно брались деньги за сеанс, а также дежурный вопрос: «когда в следующий раз вам удобно встретиться?»



Прошел 1 год и выяснилось, проблема оставалась все та же, как и когда я пришел, - не скрою, что я испытывал определенный интерес к этим похождениям, но здесь все же больше роль играл личностный фактор терапевта, - так вот выяснилось на одном из сеансов, что для решения моей проблемы надо решить 2 других проблемы, которые во мне якобы заложены (чего я оказывается, не знал!!!) – Поэтому Кохова Юлия Васильевна предложила начать все сначала!!! Зайти с другого конца, а также использовать другой, уже третий или четвертый по счету уникальнейший метод терапии, поскольку якобы у меня зашита на те предыдущие что не сработали нихрена, ха-ха-ха. Но тогда я ей верил, ведь уже вложился и к тому же человек обладал определенным магнетизмом, и к ней как бы хочется ходить. – Есть же в науке такое понятие, когда подсаживаешься на терапию.



Четвертый метод, это что-то вроде гипноза, когда впадаешь в транс и слушаешь терапевта, также мне зачем-то дали учебник НЛП чтобы я самостоятельно освоил какие-то техники, вот уж готов биться об заклад, что Юлия Васильевна сама параллельно со мной училась всем этим техникам с нуля, только я еще и денюжки ей за это приплачивал…..)) Надо сказать что за 10 сеансов я ни разу не вошел ни то, что в транс, я даже и не зевал, это конечно было интересно созерцать, но никаких новых осознаний я не получил, видимо мое упрямое сознание никак не могло принять тот обман, который туда пыталась внедрить Кохова Юлия Васильевна, моб. телефон +7 926 211 50 86.



К тому моменту я уже предлагал ей составить договор, где четко прописать когда и в какие сроки мы завершим лечение, какие критерии и так далее, чтобы все регламентировать, она отказывалась наотрез от каких бы то ни было договоров, говорила что психотерапия зависит от желания самого пациента, что люди сами не хотят меняться и тому подобная чушь…. На резонный вопрос а за каким х…..ем я сюда к ней притащился и плачу деньги регулярно, мне было отвечено примерно так: другие клиенты платят мне гораздо больше и у них идет лечение, то есть сначала мы договаривались так, потом совсем по-другому!



В этих обсуждениях и попытках терапии прошло 1.5 года. Я узнал от самой же Юлии Васильевны наводящими вопросами, что никаких дипломов заявленных она не имеет, по сути ее практика началась за полгода до моего прихода, и она сама позабыла о том, что говорила ранее. В моей жизни кое-что изменилось к лучшему ,но я абсолютно уверен, что это никак не благодаря Коховой Юлии Васильевне, просто я сам что-то параллельно делал, она здесь ни при чем, но тогда под воздействием этого горе-терапевта я все еще находился и она приписывала все мои достижения конечно же себе самой ! Наши разговоры ушли далеко за пределы моих проблем, приходилось слушать ее рассказы о себе самой, какие у нее проблемы, что меня мало интересовало по правде сказать, также порой сеансы превращались в какие-то абстрактные философствования и приходилось возвращать терапевта с небес на землю.



Иногда мне казалось, что мы с Юлией Васильевной поменялись местами, это уже я ее консультировал, только платил за это еще и деньги. Но поневоле я узнавал эту загадочную женскую натуру все лучше, поскольку защита ее падала, таков закон психологии. Между прочим я узнал что ранее она несколько лет работала стриптизершей в ночных клубах, 2 раза была замужем за богатых людей, которых развела на квартиры в Москве и дорогие автомобили, после этого она их бросала как отработанный материал, т.е. откровенно пользовалась людьми.



Однажды был инцидент, когда она сказала что для решения моих проблем мне надо пройти курс гипноза стоимостью 30 000 рублей, который она сама же и начала вести с недавних пор, разумеется я ответил решительным отказом. После этого как я понял, Юлия Васильевна стала терять ко мне интерес, наши встречи стали реже, наверное у нее появились другие слушатели которым удобнее было вешать лапшу на уши. Я приходил и все больше возмущался ее работой, т.к. прошло 2 года, но я с чем пришел по сути, с тем и остаюсь и ничего не изменилось к лучшему. Тогда мне на электронную почту от нее пришло письмо примерно такого содержания, что лечение утопающих это дело рук самих утопающих. Я должен помогать самому себе, и она лушь спутник в этом деле, что я сам виноват в своих проблемах! Это я должен был узнать от нее, проходив 2 года.



Короче, она бросила своего пациента, решила прекратить эту псевдотерапию, поняв что его трудно развести и с ним становится уже неудобно, вот что самое неприятное. Нашла себе новых. Такой вот интересный у меня опыт был. Что я могу сказать, ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ эту женщину. Ее не интересует никоим образом ваша терапия, да и терапевт она никудышный, ее интересует развести вас на деньги под прикрытием терапии, и поверьте, вот это она делать умеет. – Кстати я этот отзыв написал по прошествии достаточно долгого времени после окончания «терапии», заходил к ней на сайт, инфомация все та же, Юлия Васильевна член ведущих ассоциаций психотерапевтов, в частности Сертифицированный специалист Европейской

Конфедерации Психоаналитической Психотерапии ,так вот я прозвонил в эти организации ради интереса, о таком специалисте даже слыхом не слыхивали!! В общем, если уж вы решились на психотерапию, подходите к выбору специалиста очень взвешенно, и лучше не полениться и проверить хорошенько все.